CoopVoce: offerta da 9 euro al mese con 30 euro in regalo

Come tanti altri gestori, anche CoopVoce ha intrapreso la sua strada portando a casa diversi risultati, che siano stati questi buoni o meno buoni. Il noto gestore che opera tra quelli virtuali non è riuscito in un primo momento a prendersi le sue soddisfazioni, soprattutto perché il mercato correva davvero molto forte. Fortunatamente in seguito il provider è riuscito a trovare la giusta quadratura, lanciando nuove offerte e ottenendo sempre più utenti.

CoopVoce non era infatti in cima alla lista delle preferenze di coloro che desideravano un cambio gestore, soprattutto a causa dei pochi contenuti nelle promo. Ora tutto è diverso soprattutto prendendo in esame quelle attuali, le quali sono disponibili mese dopo mese sul sito ufficiale. Nel frattempo un altro cambio epocale per l’azienda è stato quello che riguarda le infrastrutture, le quali sono stati nettamente migliorate e che prossima mente saranno sottoposte ad ulteriori cambiamenti.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: arriva la ChiamaTutti TOP 50 con tutto incluso ed un regalo

La nuova ChiamaTutti TOP 50 di CoopVoce permette a tutti di avere a disposizione una soluzione piena di contenuti. Minuti senza limiti, 1000 SMS e 50 giga in 4G per 9,50€ al mese. In più regalo ecco anche 30€ di credito extra.