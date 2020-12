Vodafone: nuove offerte fino a 100GB in 4G per navigare sul web

Vodafone rappresenta il top dei gestori presenti in Italia ma non solo. Anche nel resto d’Europa infatti l’azienda è vista come una delle migliori soprattutto grazie all’estensione della sua rete 4G, la più presente nel vecchio continente.

Da qualche anno a questa parte però Vodafone sta incontrando diverse problematiche relative al trattenere i suoi utenti. In molti scappano via grazie alle proposte di un gestore in particolare: Iliad. Questa nuova azienda sta dando molto filo da torcere a Vodafone che però adesso vuole recuperare terreno. Il colosso anglosassone ha infatti dato il via alla sua campagna promozionale winback. Questa comprende tre offerte clamorose per favorire il rientro di alcuni ex utenti.

Vodafone sorprendere gli utenti a fine anno: ecco tre offerte clamorose per il rientro

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga