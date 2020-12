Android regala a capodanno app e giochi a pagamento gratis sul Play Store

Un altro lungo anno, forse quello più lungo di tutti, giunge finalmente al termine auspicando che il prossimo sia migliore. Questo, ormai arrivato, non fa perdere le buone abitudini agli utenti, i quali hanno ricevuto diversi aggiornamenti dalla piattaforma Android.

Il noto sistema operativo mobile continua a migliorarsi nonostante in molti lo diano già per perfetto da diverso tempo. Le migliorie apportate hanno fatto sì che questa piattaforma crescesse in maniera smisurata, ottenendo il titolo di sistema operativo più utilizzato al mondo. Esatto, non si tratta solo di un riconoscimento in merito all’ambito mobile, ma in merito a tutti i sistemi operativi visto che anche Windows di Microsoft è stato superato. La punta di diamante del mondo Android consiste poi nella grande versatilità, aspetto alimentato fortemente dalla presenza del Play Store. Qui gli utenti possono scaricare davvero qualsiasi contenuto, passando dalle applicazioni più utili fino ai giochi meglio valutati per il proprio passatempo. Proprio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, Android ha deciso di regalare nel suo market alcuni titoli a pagamento in maniera gratuita.

Android, solo per oggi questi titoli a pagamento diventano gratuiti sul Play Store

Il solito elenco che avete trovato ogni giorno sul nostro sito durante gli ultimi due anni è ancora disponibile ma con titoli tutti nuovi da scaricare in maniera gratuita.