CoopVoce affonda il colpo: 30 euro in regalo per chi sottoscrive la TOP 50

CoopVoce continua a far parlare di sé dopo il lancio della sua ultima promozione, in questo caso ci saranno anche 30 € di ricarica gratuita

CoopVoce è uno di quei provider che qualcuno credeva potessero scomparire da un momento all’altro. Gli effetti di una parabola nettamente discendente dopo i primi sussulti, avrebbero infatti potuto portare il gestore a vedere la fine del suo esercizio già qualche anno fa. Fortunatamente l’azienda ha pensato a una nuova strategia che sta dando nettamente i suoi frutti.

CoopVoce infatti ha dimostrato che si può risalire la china molto rapidamente grazie alle offerte che in questo caso sono state rivoluzionate. Se prima gli utenti si lamentavano di pochi contenuti all’interno di queste ultime, adesso è tutto diverso. Sono moltissimi coloro che si rifanno al noto gestore virtuale per avere a disposizione minuti, SMS e giga in quantità. Anche il miglioramento in termini di ricezione ha dato i suoi frutti, ma non è finita qui: CoopVoce ha intenzione di continuare a migliorare le sue infrastrutture.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: arriva la Top 50 per tutti gli utenti, ecco anche 30 euro in regalo sul credito

La nuova ChiamaTutti TOP 50 di CoopVoce sarà in grado di portare grandi benefici agli utenti. Con solamente 9,50 € al mese ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e soprattutto 50 giga in 4G. Inoltre tutti coloro che la sottoscriveranno potranno avere 30 € di credito residuo in regalo.