Suburra, Sex Education, Peaky Blinders: non sempre giungono buone notizie

La pandemia ha bloccato il mondo intero e le sue attività, ma non è bastata per mettere in ginocchio la famosa piattaforma americana denominata Netflix. Questa ha difatti lanciato dei nuovi titoli tra cui:

(Film) Il processo ai Chicago 7

(Film) L’ultimo bacio

(Film) Respiro

(Film) Un giorno perfetto

(Film) L’imbalsamatore

(Film) Mine vaganti

(Film) Baciami ancora

(Film) Radiofreccia

(Reality) Dream Home Makeover: la casa ideale

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Serie tv) La Révolution

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione

(Serie tv) Qualcuno deve morire

Di certo le novità vengono accolte con piacere dagli utenti, i quali però attendono in primo luogo i nuovi episodi delle serie tv veterane come Suburra, Sex Education e Peaky Blinders. Scopriamo di seguito tutte le novità in arrivo.

Suburra, Peaky Blinders, Sex Education: Netflix annuncia delle novità

Partendo da Suburra, la famosa serie tv ha pubblicato il 30 ottobre del 2020 le nuove puntate della terza stagione. Queste hanno distrutto gli animi degli spettatori, i quali ad oggi non aspettano altro che una nuova parte. Peccato però che la serie ha deciso di chiudere il sipario con la terza stagione.

Proseguiamo ora con Peaky Blinders. Questa ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori per la sua ambientazione risalente alle Prima Guerra Mondiale, ma ad oggi non ci sono notizie certe a riguardo. Secondo recenti indiscrezioni, i nuovi episodi saranno visibili a breve.

Concludiamo infine con Sex Education. La serie che tratta tematiche delicate coinvolgenti gli anni dell’adolescenza, ha acquisito un enorme successo. Per poter vedere la terza stagione però ci vorrà ancora del tempo.