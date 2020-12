Postepay: arriva un nuovo tentativo di truffa, ecco cosa può accadere

Quando si parla di notizie relative alle Postepay, si finisce col cadere in alcune contraddizioni. Dato per assunto che la nota carta italiana sia davvero molto importante e soprattutto utile per vari tipi di operazioni in Italia e all’estero, ci sono anche persone che credono che sia l’unica ad essere affetta dalle continue truffe. In realtà non è così visto che tutti i supporti elettronici possono cadere in determinati tranelli.

Purtroppo la Postepay si ritrova spesso in queste situazioni a causa del suo nome che è il più diffuso in tutto il paese. Per questo i truffatori pensano a truffe e inganni che si rifacciano proprio al suo nome, in modo da poter beccare quante più persone possibile. I tentativi di phishing agiscono proprio in questo modo, ovvero con messaggi inviati a più persone sperando di beccarne in grande quantità. Il minimo che può accadere è un semplice furto di dati personali, mentre la più grande piaga e lo svuotamento del conto che avviene in seguito al furto dei dati d’accesso. In questi giorni starebbe circolando un nuovo messaggio proprio tramite e-mail.

Postepay, ecco il messaggio che sta mettendo in crisi tantissimi utenti

Gentile cliente,

La sua utenza sul sito delle Poste Italiane è stata temporaneamente sospesa perché non ha ancora effettuato l’aggiornamento obbligatorio del suo profilo, come richiesto in precedenza dal nostro servizio di assistenza.

La informiamo con la presente email, che non può più effettuare alcun tipo di operazione online.

Per riattivare la sua utenza, la invitiamo ad effettuare l’aggiornamento in questione tramite il seguente link:

RIATTIVAZIONE CREDENZIALI SOSPESE

Ci scusiamo per l’inconveniente .

© Servizio Assistenza di Poste Italiane 2020