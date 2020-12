Gli Star Days di Euronics sono assolutamente pazzeschi, in arrivo le migliori occasioni per gli utenti di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato direttamente in negozio, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prezzi sono bassi ed alla portata di ognuno di noi, attenzione però alle limitazioni.

Il volantino Euronics appare come una delle migliori campagne promozionali del periodo corrente, attiva fino al 3 gennaio esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Nova, con tantissimi sconti applicati sui prodotti più in voga del periodo. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero rappresentare un problema, poiché non sono limitate.

Euronics: ecco le offerte da non perdere assolutamente di vista

Le offerte Euronics da non perdere assolutamente di vista coprono tutto il catalogo aziendale, partendo proprio dai ricercatissimi smartphone di ultima generazione. Tra questi troviamo Samsung Galaxy S10 Lite a 399 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 499 euro, Galaxy Note 20 Ultra 5G a 999 euro, Galaxy A21s a 159 euro, Xiaomi Redmi 9C a 139 euro, Xiaomi Redmi 9A a 109 euro, Oppo A91 a 229 euro, Apple iPhone 11 a 679 euro, Vivo Y11s a 119 euro, Oppo A15 a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 8 a 149 euro, Oppo Reno 4Z a 299 euro o similari.

Sono davvero tantissime le offerte pensate da Euronics, e create appositamente per attirare l’interesse dei consumatori che da sempre vogliono cercare di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato.

