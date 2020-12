Euronics: il volantino non smette mai di stupire con ottimi sconti

Il volantino euronics non smette mai di stupire, riuscendo quotidianamente a lanciare una manciata di offerte e di prezzi veramente più bassi del listino originario. Il risparmio garantito è di assoluto livello, ciò sta a significare che ognuno di noi si ritroverà a spendere decisamente meno del previsto per l’acquisto di prodotti di alta qualità.

La campagna promozionale, sfortunatamente non è attiva ovunque sul territorio nazionale, ma risulta essere limitata esclusivamente ai negozi di proprietà del socio euronics La Via Lattea. Ciò sta a significare che per approfittare degli sconti sarà strettamente necessario recarsi personalmente negli stessi, entro e non oltre il 3 gennaio 2021. I singoli prodotti commercializzati, ad ogni modo, sono disponibili in versione completamente sbrandizzata e con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Euronics: quanti sconti e che prezzi

Il volantino Euronics prova in tutti i modi a convincere gli utenti ad acquistare nuovamente la tecnologia, sebbene il Natale sia ormai cosa vecchia. Nella campagna promozionale corrente trova difatti posto uno smartphone dal prezzo estremamente basso, parliamo del Samsung Galaxy S20+, oggi disponibile alla modica cifra di soli 699 euro, un livello assolutamente impareggiabile e da non perdere se si vuole acquistare un top di gamma.

In alternativa sono disponibili tantissimi altri sconti su modelli da 400 euro, come Xiaomi Mi 10T Lite, Huawei Y5p, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy A21, Samsung Galaxy A31 o similari.