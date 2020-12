Uno degli “scontri” che sta prendendo sempre più importanza nel mondo automobilistico sono quelli che riguardano le auto a diesel e le auto elettriche. Le contrapposizioni tra questi due tipi di alimentazioni sono tante, e sono anche messe particolarmente in evidenza dai consumatori stessi.

Molti, ancora oggi, tendono a scegliere ancora il diesel per svariati motivi, tuttavia molti considerano le auto elettriche come un passo verso il futuro. Ma allora cosa scegliere? Scopriamo 5 motivi fondamentali per cui le auto a diesel sono ancora migliori di quelle elettriche.

Diesel contro elettrico: 5 motivi per cui scegliere ancora il gasolio

Come detto anche sopra, le auto elettriche non possono essere ancora accessibili alla massa. Questo per 5 motivi: il primo è il prezzo di listino, il quale è ancora un ostacolo insormontabile per alcuni automobilisti che, anche se vogliono cambiare auto, si trovano impossibilitati ad acquistare un veicolo del genere. Secondo motivo sono i costi di manutenzione, i quali sono ancora troppo alti essendo che, nel caso in cui ci capiti un guasto, non sarà possibile recarci da una comune autofficina.

Terzo motivo sono i costi di rifornimento e la difficoltà di fare di rifornimento. Questi due dettagli non sono affatto da trascurare, anche perché spesso i costi sono alti e dobbiamo percorrere fin troppi chilometri per trovare una colonnina di ricarica, essendo che non sono presenti in tutte le città o paesi. Infine, l’inquinamento. Molti, infatti, non sanno che le auto elettriche hanno un fattore molto inquinante, ossia lo smaltimento della batteria alla fine del suo ciclo vitale.