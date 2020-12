Bennet strapazza MediaWorld con il volantino più pazzo dell’anno

Bennet si ritrova a strapazzare letteralmente MediaWorld con un volantino che grida vendetta, una campagna promozionale che riesce ancora una volta a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, portando con sé prezzi molto più bassi del normale, anche applicati su veri e propri top di gamma.

La soluzione descritta nel nostro articolo è da ritenersi valida fino al termine dell’anno corrente, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici. E’ importante ricordare che gli acquisti non sono effettuabili online sul sito, come sempre accade quando parliamo a tutti gli effetti di Bennet. I prezzi sono bassi, e sono applicati su prodotti completamente sbrandizzati, ciò sta a significare che gli aggiornamenti non saranno rilasciati da un operatore telefonico, ma dal produttore stesso.

Bennet: quanti sono gli sconti e quali i migliori prodotti

Il prodotto che l’utente deve assolutamente acquistare, se è alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale disponibile a soli 499 euro, e consigliatissimo poiché presenta esattamente le stesse specifiche tecniche del Galaxy S20, ma integra nel contempo il processore Qualcomm Snapdragon 865.

Volendo invece virare verso soluzioni complessivamente più economiche, l’occhio cade indiscutibilmente su Samsung Galaxy A71, Galaxy S10 Lite, Galaxy A20s o Xiaomi Redmi 9AT, i cui prezzi complessivamente non superano i 379 euro.

Il volantino Bennet non presenta limitazioni particolari nei quantitativi di scorte disponibili in negozio, i dettagli li trovate nelle pagine inserite nell’articolo.