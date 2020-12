Amazon: non fidatevi delle recensioni, molte sono false

Amazon, a sua insaputa, cela un lato oscuro occupato da false recensioni e pareri fake. Nel 2020 tale fenomeno non è più così sconosciuto in quanto tanti utenti hanno già scoperto l'arcano. Ecco come riconoscerlo.

Quante volte vi è capitato di voler comprare un prodotto su Amazon e di affidarvi conseguentemente al parere delle recensioni? Ebbene, sappiate che molto spesso vi state mettendo nelle mani di utenti e pareri fake. C’è un modo per scoprire dunque quando si tratta di truffa? Certo, noi di Tecnoandroid ve lo spieghiamo in questo articolo.

Amazon: ecco come scoprire le recensioni fake

Innanzitutto è bene sapere che Amazon, per classificare i propri prodotti, lavora attraverso un algoritmo che pone in alto o in basso i diversi articoli a seconda delle recensioni (5 stelle). Ovviamente non basta che un prodotto abbia un numero elevato di stelle per convincere Amazon, ma non è questo il punto. Ciò di cui vogliamo parlare è il riconoscimento delle recensioni false da quelle reali. In tal caso fate attenzione ad alcuni elementi:

le recensioni false si presentano con un titolo in maiuscolo , spesso dai toni entusiasti ;

, spesso dai ; il tono è più che positivo;

le recensioni fake sono anche caratterizzate da foto e video con un determinato appoggio

e non 3 o 4, il voto sarà sempre a 5 stelle piene.

Il business delle recensioni false porta guadagno a tanti utenti, anche molto giovani. Tale pratica però è proibita e fortemente contrastata da Amazon, che nel corso del tempo ha attivato machine learning e investigatori specializzati al riconoscimento delle false recensioni (che vengono successivamente eliminate).

Dietro tale fenomeno non c’è un vero e proprio guadagno di denaro, ma il ricevimento di articoli gratuiti da parte del venditore (spesso di tratta dei prodotti da recensire, necessariamente, a 5 stelle).