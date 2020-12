Telegram sta per raggiungere cinquecento milioni di utenti attivi e, mentre ci si avvicina a questo importante traguardo, il co-fondatore Pavel Durov ha annunciato di voler iniziare a guadagnare entrate attraverso funzionalità premium e annunci pubblicitari a partire dal prossimo anno.

Per fare in modo che Telegram raggiunga quanto prima un milione di utenti attivi, occorrono innovazione e sviluppo. E per garantire innovazione e sviluppo, arrivati ad un certo livello, inizia ad essere fondamentale richiedere finanziamenti adeguati.

Telegram offrirà funzionalità premium a pagamento e pubblicità

Pavel Durov ha scongiurato l’ipotesi di vendere l’azienda: non venderemo l’azienda come i fondatori di Whatsapp. Il mondo ha bisogno che Telegram resti un luogo indipendente in cui la privacy degli utenti sia rispettata e dove venga garantito un servizio di alta qualità. Telegram deve continuare a servire il mondo come esempio di azienda tecnologica che mira alla perfezione e all’integrità. E, come mostrano i tristi esempi dei nostri predecessori, ciò è impossibile se diventi parte di una società. Scrive in un post ufficiale.

Allo stesso tempo, il co-fondatore di Telegram ha rassicurato gli utenti affermando che queste piccole modifiche che verranno apportate non solo rispetteranno i valori da sempre professati dall’azienda, ma che saranno così marginali che neppure ci si renderà conto dei cambiamenti. Tutte le funzionalità attualmente gratuite rimarranno gratuite. Verranno aggiunte alcune nuove funzionalità premium per team aziendali o utenti esperti, che dovranno pagare per utilizzarle. Mentre gli utenti regolari potranno continuare a godere di Telegram gratuitamente, per sempre.

Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari, questi non verranno inseriti all’interno delle Chat private perché ritenuta una cattiva idea, nonché una pratica molto invadente. Questi verranno piuttosto implementati nei più grandi canali pubblici che contano migliaia di centinaia di iscritti, dove già di solito i proprietari mostrano pubblicità per guadagnare degli introiti, però ricorrendo ad applicazioni e servizi di terze parti. In questo caso, Telegram offrirà una propria piattaforma pubblicitaria ed i proprietari di questi grandi canali potranno gestire il tutto senza ricorrere ad app di terze parti.

Questo è il modo in cui Telegram ci consentirà di continuare a innovare e di continuare a crescere per i decenni a venire. Saremo in grado di lanciare innumerevoli nuove funzionalità e accogliere miliardi di nuovi utenti. Nel farlo, rimarremo indipendenti e rimarremo fedeli ai nostri valori, ridefinendo il modo in cui un’azienda tecnologica dovrebbe operare.