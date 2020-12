La piattaforma di streaming certamente più utilizzata su tutto il pianeta è senza dubbio Netflix, il sito californiano vanta all’interno del proprio catalogo contenuti di livello del calibro di Black Mirror, Sex Education e Peaky Blinders, le tre serie ad esempio hanno riscosso un successo planetario, molto diverse fra loro ma accomunate da un incredibile Hype attorno il loro futuro, scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Buone e brutte notizie

Partiamo dalle brutte notizie parlando di Black Mirror, la serie TV basata su episodi con trama a se stante purtroppo non vedrà futuro, infatti il suo creatore ha confermato che non intende dedicarsi alla stesura di altri episodi, dal momento che vuole investire il proprio talento e il proprio tempo in altri ambiti.

Passiamo ora a Sex Education, la serie dedicata alle tematiche giovanili ha riscosso grande successo, le prime due stagioni infatti hanno raccolto un seguito di utenti appassionati che ora aspettano l’arrivo della terza stagione, la quale arriverà più o meno nel 2021, a distanza dunque di circa poco più di un anno dalla precedente, la quale dunque si è dilatata a causa dell’emergenza Coronavirus, probabilmente anche in questo caso non andremo oltre gli 8 episodi come di consueto per i contenuti targati grande N.

Passiamo ora a Peaky Blinders, anche in questo caso abbiamo delle buone notizie, infatti non solo arriverà una nuova stagione ma anche molte altre, infatti secondo lo scrittore, prima di arrivare alla conclusione dell’arco narrativo, serviranno numerose season, dunque state tranquilli perchè Thomas Shelby continuerà a farvi compagnia ancora per un po’.