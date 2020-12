CoopVoce: la promo di Natale offre 50 giga e 30 euro gratis

CoopVoce da anni risulta uno dei gestori più attivi nel mondo della telefonia mobile con tanti risultati positivi. Il tutto era nettamente inaspettato visto anche quanto accaduto durante i primi anni di attività di questa azienda. Nessuno voleva infatti sottoscrivere una delle sue promozioni a causa dei contenuti troppo esigui, i quali pur essendo offerti a prezzi molto bassi non attiravano davvero nessuno.

La strategia in seguito è cambiata, con CoopVoce che è riuscita a dare la sua impronta alle nuove offerte prodotte. Queste permettono infatti di avere a disposizione davvero tutto, con prezzi che durano per sempre nel tempo senza mai cambiare. Inoltre un altro grande cambio a livello infrastrutturale consentirà di aumentare il livello di ricezione, così da offrire una qualità ancora maggiore.

In una recente intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 50 con 30 euro in regalo sul credito

La nuova ChiamaTutti TOP 50 mette a disposizione il meglio sia per i contenuti che per il prezzo. Con soli 9,50 euro al mese per sempre gli utenti potranno avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga in 4G per navigare sul web. Inoltre ci sono anche 30 euro in regalo per il credito residuo.