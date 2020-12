Quasi tutte le persone affidano i loro risparmi a una o più banche. Molti sono fedeli alle banche fisiche che garantiscono sportelli attivi e personale dedicato a soddisfare ogni esigenza. Altri invece hanno scelto le banche online capaci di snellire le operazioni da effettuare sul conto attraverso app pratiche e funzionali.

Le banche però non sono solo enti volti a erogare servizi ai cittadini e proteggere i loro risparmi. Sono vere e proprie imprese private che ricavano utili dal loro lavoro.

Le banche sono imprese che producono denaro

Molti non sanno che le banche hanno la capacità di produrre denaro. Ogni volta che un cliente deposita del denaro questa lo riemette nel sistema economico. Per esempio effettuando pagamenti su commissione del cliente, oppure anticipandoli a chi richiede un prestito. Anche gli investimenti sui mercati azionari per i propri clienti sono una forma riutilizzo economico del denaro. Tutte queste operazioni vengono effettuate dalle banche applicando una commissione. Molte banche applicano dei costi anche quando i suoi clienti prelevano del denaro presso gli sportelli Bancomat. I costi per effettuare un bonifico e i tassi di interesse su un prestito sono solo alcune delle loro fonti di guadagno.

Le banche attuano costantemente questi processi che prendono il nome di “creazione di moneta”.

Si può quindi dire che hanno un ruolo importante nell’economia del Paese. Sono intermediari tra chi ha più denaro e deve investirlo e chi invece ne ha bisogno. Effettuano e gestiscono tutti i pagamenti che le persone fanno quotidianamente erogando banconote, assegni o moneta elettronica.

Le banche aiutano a risparmiare, se il risparmio produce un utile. Inoltre permettono la crescita economica grazie alla facilità e a una certa sicurezza che garantiscono negli investimenti.

Prima di affidarsi a una banca è sempre meglio conoscere approfonditamente non solo i servizi che offre, ma anche i relativi costi. Comunque chi decide di investire denaro dovrebbe informarsi sui rischi e affidarsi non solo al buon senso, ma anche e soprattutto a professionisti del mestiere.