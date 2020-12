WhatsApp: due tocchi per recuperare un messaggio eliminato di proposito

Avrete di certo sentito parlare di una funzione che su WhatsApp sta riscuotendo molto successo ormai da diversi anni. Sono infatti ben tre anni che esiste la nuova funzionalità che permette di eliminare dei messaggi al momento.

Ovviamente non si tratta della semplice eliminazione di un messaggio inviato, ma dell’eliminazione dopo che lo stesso messaggio è stato già consegnato. Tale possibilità viene a concretizzarsi solo nel momento in cui il destinatario non abbia già letto il testo. In questo modo potrete evitare che qualcuno legga ciò che avete scritto magari sbagliando interlocutore. Il tutto rappresenta una vera e propria opportunità di evitare brutte figure o magari di rimangiarsi ciò che si è detto, anche se alcuni utenti di WhatsApp potrebbero restare pieni di dubbi. Immaginate infatti di aprire la chat e di ritrovarvi di fronte ad un messaggio eliminato: anche voi avreste voglia di recuperarlo.

WhatsApp: con un trucco molto semplice è possibile recuperare i messaggi cancellati

Non abbiate paura: se avete dei messaggi eliminati nella chat potete recuperarli ma solo se avete scaricato prima di riceverli la nuova app di terze parti. Stiamo parlando di una piattaforma che prende ufficialmente il nome di WAMR, soluzione che ben presto potrebbe stare a cuore a molti.

Secondo quanto riportato questa nuova dimensione permetterebbe di registrare al loro arrivo tutte le notifiche e il relativo contenuto. In questo modo non sarà difficile recuperare un messaggio eliminato su WhatsApp. L’applicazione è legale e soprattutto gratuita per chiunque decida di scaricarla. Fateci sapere la vostra esperienza.