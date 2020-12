Dopo la scissione di Honor dal gruppo Huawei, il CEO dell’azienda George Zhao, aveva prontamente annunciato che un nuovo smartphone sarebbe stato immesso sul mercato di lì a breve.

Nella giornata di ieri è trapelato un render di quelle che potrebbero essere le forme del nuovo dispositivo Honor. Scopriamo insieme tutti i dettagli del probabile nuovo Honor.

Honor: alcuni indizi svelano il primo smartphone dopo la scissione con Huawei

Molti indizi fanno pensare che si possa trattare del chiacchierato Honor V40, il quale fino a ieri era coperto da un alone di mistero. Il render, come al solito di qualità non proprio eccelsa, ci suggerisce solamente l’utilizzo di lenti Leica per la fotocamera posteriore.

Per fortuna è però accompagnato da uno schema che ne descrive meglio le linee, dal quale si nota un modulo della fotocamera posteriore a forma circolare che ospita 4 sensori e ricorda il quadrante di un orologio. Il foro allungato nel display sarà invece la sede della fotocamera frontale. Lo stesso display sembra avere i bordi curvi. Se il lancio è davvero così imminente, non ci resta che attendere di averlo tra le mani.

Vi ricordo che ci siamo soffermati molto sulla vendita di Honor da parte di Huawei, soprattutto perché quest’ultima ha deciso di non far subire le ripercussioni americane anche sul proprio fratello minore, perché sicuramente ne avrebbe avute data la situazione di Huawei. Vi terremo comunque aggiornati in caso di novità.