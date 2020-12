Come molte forse sanno, Enel è una multinazionale molto famosa per la fornitura in tutto il territorio italiano di energia elettrica. Gode di una clientela davvero molto ampia, alla quale non fa mancare davvero nulla. Inoltre, ha appena deciso di aiutarli ancora di più offrendo loro tre ore al giorno gratis di energia elettrica durante questo periodo di pandemia.

Questa è una tariffa del tutto nuova che permette di poter sfruttare questo fantastico vantaggio facendo sì che ci sia un risparmio davvero notevole sulle bollette future. Scopriamo di seguito in cosa consiste e, nel caso in cui sia possibile, come attivarla.

Enel energia, in regalo 3 ore gratis: ecco come attivare l’offerta

La tariffa in questione è conosciuta come Ore Free, ed è disponibile anche sul sito ufficiale della società. Inoltre, la suddetta avvisa i suoi clienti con questa descrizione: “Scegli 3 ore giornaliere consecutive in cui il prezzo della componente energia è gratis. E se le tue esigenze cambiano, usando l’app o l’Area Privata Web di Enel Energia puoi modificare le tue tre ore free ogni giorno, fino a 15 minuti prima dell’inizio della fascia scelta. Puoi inoltre tenere sotto controllo i tuoi consumi, in modo facile e veloce, con un dettaglio giornaliero”.

Ogni giorno c’è la possibilità di scegliere la fascia oraria che vi è più comoda per poter usare le tre ore gratuite. Il tutto sempre attraverso il sito web o l’app ufficiale. Tuttavia, è di fondamentale importanza creare l’account per accedere alle info personali ed eventualmente modificare la fascia oraria di un preciso giorno.

Infine, è importante specificare che tenere sotto controllo i propri consumi con l’app è molto comodo. Di fatto, è un servizio molto apprezzato, in particolar modo per tutti coloro che vogliono conoscere in maniera approssimativa l’importo da pagare alla fine del mese, prima che arrivi la bolletta definitiva.