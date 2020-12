Samsung ha attualmente tre modelli di auricolari Galaxy Buds sul mercato, inclusi gli originali Buds, Buds + e Buds Live a forma di fagiolo. A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, un quarto modello chiamato Buds Pro dovrebbe entrare a far parte della formazione.

I nuovi auricolari potrebbero avere un nuovo design che dovrebbe migliorare la cancellazione passiva del rumore, insieme a una funzione chiamata audio spaziale 3D che probabilmente lavora come la funzione su AirPods di Apple.

Samsung Galaxy Buds Pro includeranno una nuova funzione

Gli auricolari Buds Pro assomigliano più da vicino ai Buds + a causa delle morbide punte in-ear, anche se la forma è un misto tra Buds + e Buds Live. Secondo i rendering, arriveranno in nero, bianco e un morbido colore blu / viola.

La funzionalità più interessante è l’audio spaziale 3D, ma sfortunatamente funzionerà solo con gli smartphone Samsung con Android 11. Simula un sistema audio surround, cambiando la direzione da cui proviene l’audio in base alla direzione della testa e alla posizione del device. Sembra molto simile all’audio spaziale di Apple introdotto alcuni mesi fa che utilizza un accelerometro negli auricolari per regolare l’audio in base alla posizione della testa.

Altre nuove funzionalità includono “Voice Detect” che può abbassare il volume dei contenuti multimediali e attivare il passaggio audio quando parli. Ha anche aggiunto un bilanciamento del suono sinistra / destra per le persone con problemi di udito differenziale. Come con gli altri modelli, offre funzionalità come ANC con opzioni di suono ambientale, controlli touch personalizzabili, letture delle notifiche, un’opzione “Trova i miei auricolari” e altro ancora.

I Buds Pro dovrebbero arrivare a gennaio insieme agli smartphone Galaxy S21.