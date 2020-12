Samsung dovrebbe svelare il Galaxy S21 durante il periodo di gennaio, ma a quanto pare non sarà l’unico nuovo hardware dell’azienda nel 2021. A quanto pare, la nuova serie di device sarà accompagnata da un nuovo paio di Galaxy Buds.

Come rivelato da SamMobile, i nuovi auricolari si chiameranno Galaxy Buds Pro. Saranno i successori dei Galaxy Buds Plus lanciati assieme al Galaxy S20. I nuovi auricolari presenteranno lo stesso design in-ear dei Buds Plus, secondo le nuove perdite.

Galaxy Buds Pro: Samsung potrebbe presentarli a gennaio

Per quanto riguarda l’update della qualità del suono, le auricolari dovrebbero includere miglioramenti alla modalità Ambient che consente di ascoltare i suoni esterni. Si dice che anche la cancellazione attiva del rumore o ANC sia in arrivo, offrendo agli utenti anche la possibilità di una nuova esperienza di ascolto.

La tecnologia ANC è stata inclusa nelle Galaxy Buds Live, ma questa potrebbe essere la prima volta che appare sulle cuffie in-ear di Samsung. Per quanto riguarda il nome, SamMobile afferma che questi auricolari si chiameranno Galaxy Buds Pro, sulla base dei documenti normativi emessi per le cuffie in Indonesia e Cina, prima del loro lancio ufficiale.

Il nome Galaxy Buds Pro sembrerebbe aver sostituito il nome Galaxy Buds Beyond che avevamo sentito in precedenza. Per il momento non si sa quanto costeranno questi Samsung Galaxy Buds Pro, ma a quanto pare i colori offerti saranno gli stessi dell’anno scorso: rosso, bianco, blu e nero.

Con l’avvicinarsi di gennaio ne sapremo di più sui Galaxy Buds Pro e sul Galaxy S21. Secondo le ultime indiscrezioni, il 14 gennaio è il giorno in cui Samsung rivelerà i suoi prossimi device.