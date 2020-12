Amazon Alexa trasmetterà il discorso di Natale della Regina

Il discorso di Natale della Regina Elisabetta II sarà disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’assistente digitale Amazon Alexa.

Basterà chiedere ad un altoparlante Amazon Echo o un altro dispositivo intelligente “Alexa, riproduci il messaggio del giorno di Natale della Regina” alle 15:00 del giorno di Natale. “Dopo un anno così impegnativo, milioni di persone provenienti da tutto il Commonwealth attendono con impazienza il messaggio di Sua Maestà la Regina il giorno di Natale”, ha affermato Eric King, Direttore di Alexa Europe. Trattasi ormai di una tradizione che va avanti da svariati anni.

“Sarà la prima volta che si verifica un evento di questa portata in modo così singolare. Proprio come nel 2012 con l’uscita del discorso di Natale della regina su Kindle. Speriamo che in questo modo ancora più persone possano apprezzare le parole di Sua Maestà. Questo mostra quanto sia avanzata la tecnologia da quando il primo discorso è stato pronunciato nel 1932.” Gli utenti dovranno tuttavia ricordare di impostare Amazon Echo in inglese britannico.

Si prevede che il discorso si concentrerà sulla pandemia del Coronavirus e su come ha colpito le famiglie, i lavoratori, ognuno di noi. Anche se potrebbero esserci delle variazioni in seguito alla Brexit. Buckingham Palace al momento non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Amazon ha recentemente annunciato anche nuovi dispositivi Alexa tra cui un nuovo Echo che segue gli utenti per la stanza mostrando Netflix, una telecamera di sicurezza per l’auto e un drone di sorveglianza che vola in giro per casa.