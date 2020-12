La nuova promozione Vodafone che prevede tantissimi giga di traffico dati, minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti, prende il nome di Special Giga, ma è attivabile solamente da una ristretta porzione di consumatori sul territorio italiano.

A differenza delle solite operator attack, in questo caso parliamo di una vera e propria SMS winback, ciò sta a significare che è una promozione attivabile solo ed esclusivamente da coloro che ricevono sul proprio numero di telefono il messaggio informativo. La promozione non potrà essere ceduta a terzi, in aggiunta obbligherà il consumatore a richiedere la portabilità, con acquisto della SIM ricaricabile. I costi iniziali da sostenere non sono elevati, poiché viene richiesto il versamento di solo 1 centesimo per l’offerta stessa.

Vodafone Special Giga: la promozione da battere

Al netto di quanto scritto, la Vodafone Special Giga è davvero unica nel proprio genere, poiché garantisce l’accesso a 70 giga di internet alla massima velocità disponibile, corrispondente a 600Mbps in download, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri, nonché 100 SMS da inviare ad ogni numero sul territorio.

Il suo costo fisso è relativamente ridotto, richiederà il versamento di 7,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in fase di attivazione. Da non trascurare inoltre l’assenza di un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà in un qualsiasi momento decidere di abbandonare Vodafone, senza dover pagare penali o sottostare a costi aggiuntivi di alcun tipo.

L’attivazione della promozione è possibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.