Vodafone: nuove offerte fino a 100GB e il regalo dell'Happy Friday

Il venerdì risulta uno dei giorni migliori per Vodafone, azienda di telefonia mobile che risulta la migliore in Italia. A rafforzare questo concetto ci pensa il gran numero di utenti che si trovano dalla sua parte, i quali rappresentano la maggioranza in Italia e non solo. In tutto il continente europeo infatti Vodafone detiene la leadership e grazie anche alla sua rete 4G che è la più estesa in assoluto.

Tornando al venerdì, giorno di grazia per Vodafone, è ritenuto tale proprio grazie alla grande promozione offerta a tutti gli utenti. Happy Friday infatti oggi concedi a tutti i grandi regali che rendono ancora una volta orgogliosi di far parte della famiglia.

Nel frattempo ci sono anche tre nuove promozioni dedicate a coloro che risultano ex clienti, le quali arrivano fino a 100 giga.

Vodafone: le migliori offerte sono adesso disponibili

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga