Gennaio è alle porte, il che significa che Sony potrebbe presto annunciare i primi giochi gratuiti per PlayStation Plus del prossimo anno. Gli ultimi mesi sono stati ottimi per gli iscritti al programma, che hanno potuto riscattare gratuitamente dei titoli molto validi. Tuttavia, molti si aspettano Sony vorrà iniziare il nuovo anno nei migliori dei modi, e considerando quanto sia lento il mese di gennaio in termini di rilasci, offrire dei buoni titoli gratuiti potrebbe rivelarsi molto necessario.

Negli ultimi due mesi, PlayStation Plus ha offerto agli abbonati due giochi gratuiti per PS4 e un gioco gratuito per PS5. Non è ancora chiaro al 100% se Sony proseguirà in questo modo ancora in futuro, ma supponendo che lo farà, ecco alcuni dei titoli più gettonati previsti per il mese di gennaio e il motivo per il quale potrebbero essere rilasciati gratuitamente.

Detto questo, è importante ricordare che queste sono solo previsioni, vale a dire basate semplicemente sull’osservazione, sulla storia del servizio e sulla conoscenza del funzionamento interno del settore. Ciò su cui queste previsioni non si basano è qualsiasi tipo di informazione privilegiata, voce o fuga di notizie.

PlayStation, i probabili giochi gratuiti di gennaio con PS Plus

Hitman 2

Hitman 3 uscirà il mese prossimo per PS4, PS5 e altre piattaforme. È la prima grande uscita del 2021. Prima del rilascio, IO Interactive e Sony potrebbero decidere di rendere Hitman 2 gratuito. Il primo gioco Hitmanè già stato reso gratuito tramite PlayStation Plus, ma non Hitman 2.

Per IO Interactive, una volta rilasciato Hitman 3 , le vendite di Hitman 2 probabilmente precipiteranno, il che significa che ora è il momento perfetto per incassare un po’ di soldi dalla collaborazione con PlayStation Plus e generare clamore e interesse per Hitman 3. Per Sony, rendere gratuito questo titolo significa avere un notevole gioco AAA nella prima offerta del 2021. Inoltre, se i giocatori multipiattaforma possiedono Hitman 2 su PS4 o PS5, è più probabile che rimangano su PS4 e PS5 con Hitman 3.

“Viaggia per il mondo e segui i tuoi obiettivi attraverso esotiche località in Hitman 2. Dalle strade assolate alle foreste pluviali buie e pericolose, nessun posto è al sicuro dall’assassino più creativo del mondo, l’Agente 47 nella storia thriller di spionaggio definitivo.”

Godfall

Godfall potrebbe essere appena uscito, il che di solito lo squalificherebbe da PlayStation Plus, ma ha bisogno di giocatori e di una botta di vita che l’essere offerto gratuitamente su PlayStation Plus può dare ai giochi multiplayer. Probabilmente arriverà su Xbox e forse su altre piattaforme ad un certo punto nel 2021, ma non avrà molta importanza a meno che non inizino a cambiare le cose. Per Gearbox e Counterplay Games, l’appello è ovvio. Per Sony, questo significherebbe anche aiutare un gioco in cui ha investito molto marketing e ha rappresentato una delle esclusive di lancio più grandi della console.

“Aperion è sull’orlo della rovina. Sei l’ultimo dei cavalieri Valorian, guerrieri simili a dei in grado di equipaggiare Valorplates, leggendari set di armature che trasformano i possessori in inarrestabili maestri del combattimento corpo a corpo. Affronta i nemici mentre ti fai strada attraverso il regni elementali e sfida il dio pazzo, Macro che ti aspetta in cima. Ascendi in Godfall , il primo nel suo genere, looter-slasher, action-RPG corpo a corpo.“

Journey to the Savage Planet

Motivo: Journey to the Savage Planet celebrerà il suo primo anniversario il mese prossimo, rendendolo un ottimo momento per essere offerto gratuitamente con PlayStation Plus. Non solo 505 Games e Sony hanno lavorato insieme in passato, ma 505 Games ha poco da perdere a questo punto. Non solo non verrà mai realizzato un sequel ora che lo sviluppatore Typhoon Studios è di proprietà di Google, ma è probabile che abbia venduto la stragrande maggioranza delle copie che venderà a questo punto. Per Sony, Journey to the Savage Planet non può essere un headliner, ma è un ottimo gioco complementare, soprattutto considerando quanto sia relativamente recente ed è ampiamente considerato un gioco solido.

“Benvenuti nel programma Pioneer. Come ultima recluta di Kindred Aerospace – La quarta migliore compagnia di esplorazione spaziale interstellare – Il tuo compito è determinare se il pianeta ARY-26 è adatto agli esseri umani. Potresti essere a corto di attrezzature ed esperienza , ma buona fortuna!“