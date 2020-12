È ufficiale: tutti i possessori di uno smartphone OnePlus aggiornato alla OxygenOS 11 potranno scaricare dal Play Store di Google la funzione Always On Display.

La funzione Always On Display era arrivata lo scorso settembre. Introdotta con l’aggiornamento di OxygenOS alla versione 11, permette di vedere alcune informazioni e notifiche a schermo spento.

OnePlus e i vantaggi di Always On Display su Play Store

Prima di questa novità, OnePlus inviava gli aggiornamenti per la Always On Display attraverso l’update OTA del sistema operativo. Questo rallentava l’arrivo delle ultime novità. La nuova applicazione si chiama “Canvas AOD“. Grazie a questo nuovo sistema, Always On Display riceverà gli aggiornamenti più velocemente e senza dover attendere la release della versione più recente di OxygenOS.

Questa novità ha introdotto anche una simpatica funzione di personalizzazione che tutti gli utenti di OnePlus apprezzeranno. Con “Canvas AOD” sarà possibile impostare nuovi sfondi alla modalità Always On Display selezionando una foto dalla galleria immagini. E non è tutto, con “Anteprima” è possibile vedere il risultato finale del disegno che l’applicazione ha realizzato partendo dal soggetto nella foto e che comparirà nell’Always On Display. Sbloccando il cellulare tornerà l’immagine originale non modificata.

Non stiamo parlando certo di funzioni indispensabili, ma sicuramente possono essere soluzioni che rendono la convivenza con il proprio OnePlus simpatica e allo stesso tempo pratica e funzionale.

Scaricare l’applicazione è facile e immediato. Basta andare su Play Store e digitare “Canvas AOD”. Oppure cliccando su questo link.

Ogni volta che sarà necessario comparirà automaticamente tra le applicazioni da aggiornare.

Non tutti saranno contenti di questa novità non perché sia poco interessante. Purtroppo l’applicazione “Canvas AOD” è compatibile solo con i OnePlus che hanno già l’Always On Display e che sono aggiornati all’ultima release OxygenOS 11. Tutti gli altri dovranno accontentarsi della scritta in rosso: “Il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione”. A meno che qualcuno decida di acquistare un OnePlus approfittando degli sconti di Natale.