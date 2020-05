Non molto tempo fa, OnePlus ha progettato un modo per tenersi in contatto con la sua community alla ricerca di idee e proposte. Una delle più richieste è AOD, Always on Display. Essa è una funzione che informa gli utenti di eventuali notifiche sul device senza la necessità di sbloccare l’intero display.

Questa funzione viene utilizzata solo con schermi OLED o AMOLED. Questo poiché, per attivarla, il display del dispositivo è sempre accesso ma utilizza pixel neri per far sembrare che non lo sia.

OnePlus potrebbe far felici i suoi utenti con questa novità

Quando OnePlus ha rimosso gli indicatori LED dai suoi telefoni, gli utenti hanno espresso il loro feedback negativo poiché non c’era più modo di essere avvisati visivamente delle notifiche in arrivato. Per ovviare al problema, OnePlus ha implementato la sua Horizon Light ma con scarso successo. Questo perché non viene accennato che tipo di notifica è arrivata.

Alla fine, rispondendo alla domanda degli utenti, OnePlus ha promesso di cercare modi efficaci per implementare ciò che potrebbe essere un drenaggio della batteria. Sembra aver optato per qualcosa di accettabile e ora ha rivelato che implementerà la funzionalità nei test beta aperti e chiusi intorno ad agosto o settembre. Non indica quali telefoni supporteranno la funzione.

OnePlus elenca anche le altre funzionalità che hanno superato la sua campagna IDEAS. Questi includono l’uso dello scanner di impronte digitali per proteggere le immagini nascoste nella galleria, avere cartelle nel cassetto delle app e persino emettere una notifica quando la batteria è completamente carica. Questi sono contrassegnati solo come “nella tabella di marcia”, quindi la data del loro rilascio è ancora sconosciuta.