Nvidia ha rilasciato un hotfix per i suoi driver (v460.97) che ha lo scopo di eliminare quasi una mezza dozzina di bug, un paio dei quali sono specifici per i laptop. Uno di questi è un errore di schermata blu della morte (BSOD) che alcuni laptop alimentati da GPU GeForce stanno riscontrando.

Il problema sembra presentarsi quando i portatili vengono accesi dalla modalità stand-by mentre sono collegati a un monitor esterno tramite un dock o un dongle. Sembra che questo problema si presenti di tanto in tanto. Guardando il forum di supporto di Nvidia, ci sono thread di due anni fa, con utenti che si lamentano del BSOD. Tuttavia, la correzione BSOD inclusa in questo hotfix è specifica per i laptop.

Nvidia ha rilasciato un nuovo update

Altre correzioni includono un bug con alcune configurazioni in Marvel’s Avengers; alcune app che utilizzano NVML potrebbero non rilevare la GPU con HDR abilitato (presumibilmente sia nei giochi che nei video, anche se le note di rilascio non distinguono tra i due).

Se riscontri uno di questi problemi, vale la pena provare l’hotfix. Si tratta di un aggiornamento incrementale del driver 460.89 WHQL rilasciato martedì scorso. Questa è stata considerata una versione del driver “Game Ready” per Quake II RTX con ray tracing Vulkan.

In alternativa, puoi aspettare la prossima versione del driver tradizionale, che dovrebbe includere comunque queste correzioni, e non solo. Le note di rilascio per il driver 460.89 WHQL delineano diversi problemi noti a cui Nvidia sta lavorando per correggere. Alcuni di essi sono basati su Pascal con frequenze di aggiornamento elevate che scendono casualmente a 60Hz durante il gioco e sfarfallio del desktop su sistemi con GeForce GTX 1080 Ti.