Gli ultimi mesi sono andati piuttosto bene per Google Stadia, il noto servizio streaming di videogiochi. Tra il rilascio di funzionalità tanto attese (come la condivisione con la famiglia e il supporto per iOS) Stadia in qualche modo è diventata la miglior alternativa al PC nel mondo del gaming. Stadia terminerà il 2020 in grande stile. Infatti, altri tre giochi arriveranno sulla piattaforma entro la fine dell’anno corrente.

Enter the Gungeon sarà probabilmente il più popolare dei tre nuovi giochi, poiché ha mantenuto una discreta fan base sin dal suo lancio nel 2016. È un dungeon con molte pistole e un’enfasi sulla capacità di schivare e lanciare. Il gioco ha attualmente una valutazione estremamente positiva stando alle recensioni dei clienti su Steam. La versione Stadia supporta sia la modalità per giocatore singolo che quella multi-giocatore.

Anche un altro titolo di Devolver Digital, che prende il nome di Reigns, arriverà entro fine dicembre. È un gioco di strategia ambientato in un set medievale immaginario, in cui vesti i panni di un re che accetta o rifiuta i suggerimenti dei consiglieri. Tuttavia, Reigns è già disponibile su Android e PC, quindi non c’è un motivo concreto per prediligere Stadia come nel caso di Far Cry o Cyberpunk 2077.

Nuovi giochi in arrivo su Google Stadia: tre nuovi titoli entro la fine dell’anno

Finalmente, anche Lara Croft and The Guardian of Light e Square Enix di Crystal Dynamics approderanno su Stadia. Questo duo non è correlato alla nuova serie di Tomb Raider, originariamente rilasciata nel 2010, e utilizza una prospettiva isometrica con un gameplay per più giocatori. La versione per PC ha un punteggio di 82/100 su Metacritic e il gioco è disponibile anche su PS3, Xbox 360 (compatibile con Xbox One) e iOS. Google non ha ancora specificato le date esatte in cui è previsto l’arrivo di ciascuno di questi giochi su Google Stadia, ma tutti e tre arriveranno prima della fine di dicembre.