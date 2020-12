Nel corso delle prossime settimane vedremo arrivare ufficialmente sul mercato un nuovo dispositivo del produttore cinese Vivo da poco sbarcato anche in Italia. Lo smartphone in questione è noto come Vivo V20 2021 e apparterrà alla fascia medio-alta del mercato. Come processore, infatti, dovrebbe esserci il SoC Snapdragon 675.

Vivo V20 2021 in arrivo con a bordo il processore Snapdragon 675

In queste ultime ore il nuovo terminale del produttore cinese è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Nello specifico, sono stati pubblicati i risultati benchmark e secondo questi ultimi sotto al cofano ci sarà il processore Snapdragon 675 di casa Qualcomm. In accoppiata, dovrebbero esserci 8 GB di memoria RAM, ma non sono da escludere ulteriori tagli di memoria.

Dal punto di vista del software, secondo i benchmark dovremmo trovare l’ultima release di Google, cioè Android 11, sempre con l’interfaccia utente realizzata da Vivo per il nostro mercato. I punteggi, infine, sono stati pari a 553 punti in single core e 1765 punti in multi core. Oltre a questo, purtroppo, il portale Geekbench non ci ha rivelato nessun’altra informazione utile.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli tecnici. Tuttavia, possiamo comunque supporre che il nuovo Vivo V20 2021 apporterà alcune migliorie rispetto al suo predecessore. Quest’ultimo, in particolare, disponeva delle seguenti specifiche: