Durante queste feste Epic Games è tornata al centro dell’attenzione con un’iniziativa in grado di attirare moltissimi gamer sul proprio store digitale. Come già fatto in passato, Epic in occasione dei periodi dei saldi e delle festività è solita lasciare in regalo alcuni titoli, più o meno famosi. Dopo aver regalato quest’anno Civilization, GTA 5, Hitman 2 e moltissimi altri, per questo Natale si appresta a rilasciare una lunga lista di ben 15 giochi dal 18 dicembre al 7 gennaio.

Sono in molti a chiedersi quale sia la lista completa dei giochi, per organizzarsi e scaricare i giochi a cui sono più interessati. Vediamo insieme le novità a riguardo.

Leak di una seconda possibile lista

Dopo aver assistito al leak di una lista con tutti titoli tripla A sono in molti ad essersi emozionati. Ma in realtà quella lista era troppo bella per essere vera. Attualmente è uscito il leak di una seconda lista ad opera di Jovanmuja su Twitter, che comprende una lista più verosimile e che soprattutto sta seguendo lo schema dei primi tre rilasci di Epic Games.

Eccola qui di seguito:

Insomma tanti bei titoli, alcuni più conosciuti, altri meno, ma che comprendono alcuni bei giochi come ad esempio Alien: Isolation o anche Metro 2033. Non resta che attendere giorno per giorno se la lista verrà confermata mano mano, anche se in questo modo si avrà comunque uno schema indicativo per capire se effettivamente tenersi pronti a scaricare un gioco o meno.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità a riguardo, e non dimenticatevi di dare un’occhiata ai giochi in saldo, che sono veramente moltissimi!