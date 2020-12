Con l’arrivo delle feste tutti diventano più buoni, in attesa dei regali da scambiarsi durante il giorno di Natale. Ma per i gamer più appassionati questo Natale sarà veramente speciale con tantissimi regali da parte di due grandissime aziende come Epic Games e Ubisoft.

Infatti, le iniziative proposte da queste due aziende porteranno ai giocatori un titolo gratuito al giorno, per tutto il periodo delle feste. Una scelta che da una parte serve a sponsorizzare i relativi store, con la finalità di fare concorrenza al colosso di Steam, ma anche portare gli utenti ad acquistare qualche offerta dei saldi di Natale. Ma scopriamo insieme quali sono i giochi previsti per queste feste!

Due settimane di saldi e giochi gratuiti

Per quanto riguarda Ubisoft sono stati regalati dal 19 al 20 dicembre i seguenti pacchetti:

Anno 1701 History Edition

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition

Trials® Rising Standard Edition

Il pacchetto Insediamento del navigatore e l’abito di Bayek per Eivor su Assassin’s Creed Valhalla

L’abito “Power Suit” e la “maschera Ubisoft” per Watch Dogs: Legion

Il “Kit da Pow Surfer di Nahari” per Hyper Scape

Delle piccole chicche che sono riscattabili fino alla mezzanotte di questa sera tramite il proprio account personale. Se non ne avete uno dovrete provvedere a crearlo.

Su Epic Games invece la campagna regali dal 18 dicembre al 7 gennaio vi regalerà ben 15 giochi. Quelli fino ad ora regalati sono:

Cities: Skylines

OddWorld: New ‘N Tasty

The Long Dark

Per quanto riguarda i prossimi occorrerà aspettare le 17 di ogni giorno per scoprirlo. Ricordatevi che i giochi non riscattati entro le 17 del giorno successivo verranno eliminati dall’offerta e non potrete più riscattarli.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste iniziative e continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità nel mondo della tecnologia.