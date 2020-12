In occasione del Natale il gestore WindTre lancia ben due nuove offerte la cui attivazione può essere effettuata da alcuni già clienti. Le tariffe, note come WindTre Xmas 100 GB e Xmas Unlimited, sono riservate ai già clienti che procedono con il cambio offerta, i quali hanno la possibilità di ottenere una quantità extra di Giga di traffico dati!

WindTre Xmas: ecco le due offerte natalizie che permettono di ricevere quantità di Giga di traffico dati extra!

L’attivazione della tariffa WindTre Xmas 100 GB può essere effettuata dai già clienti del gestore che procedono con il cambio offerta optando per una delle tariffe proposte dal pacchetto WindTre MIA che abbia un costo non inferiore ai 9,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo. L’offerta Xmas 100 GB permette di ricevere 100 GB di traffico dati extra da utilizzare per quattro mesi dal momento dell’attivazione, che avviene automaticamente al cambio offerta.

L’offerta WindTre Xmas Unlimited, invece, è dedicata ai clienti che effettuano il cambio offerta procedendo con l’attivazione di una delle tariffe MIA il cui pagamento non dovrà essere inferiore ai 9,99 euro al mese e dovrà essere effettuato con addebito su carta di credito, conto corrente e carta conto. In questo caso la tariffa permette di ricevere Giga illimitati per quattro mesi.

Entrambe le promozioni possono effettuare soltanto dai già clienti WindTre che richiedono una delle offerte personalizzate della gamma MIA. L’attivazione di entrambe le opzioni WindTre Xmas può avvenire soltanto per i cambi offerta effettuati entro l’11 gennaio 2021 presso uno dei numerosi punti vendita del gestore.