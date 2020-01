La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, come ormai saprete bene, ogni mese inserisce tantissimi nuovi contenuti. Purtroppo, tanti ne inserisce e tanti ne elimina, il modo di variare il proprio catalogo.

Negli scorso giorni vi abbiamo parlato di alcuni contenuti che arriveranno nel catalogo nel mese di febbraio 2020, oggi invece vogliamo focalizzarci su quelli che al contrario, verranno eliminati. Scopriamo insieme i dettagli.

Netflix: i contenuti eliminati nei prossimi giorni

Giovedì 30 gennaio 2020 sarà l’ultimo giorno in cui potrete vedere i film Kung Fu Panda 3, Water Horse – La leggenda degli abissi, La guerra dei sessi – Think Like a Man Too e Dick & Jane – operazione furto. Il primo film non ha bisogno di spiegazioni dato che è conosciuto il tutto il mondo, il secondo invece racconta di un ragazzino che trova un uovo pronto per schiudersi, liberando una creature straordinaria.

La guerra dei sessi parla di un weekend a Las Vegas per un matrimonio che va in fumo quando le coppie invitate si ritrovano a vivere una notte all’insegna della dissolutezza. Venerdì 31 gennaio 2020 sarà il giorno con più eliminazioni dal catalogo, essendo infatti l’ultimo giorno del mese. Troviamo Shining, dove il famosissimo Jack Torrance sprofonda nella follia terrorizzando la moglie ed il figlio.

Nello stesso giorno diremo addio anche ai film Requiem for a Dream, Full Metal Jacket, Collateral, Fiori d’acciaio, National Lampoon’s Vacation, Matrix Reloaded, Before the Flood, La migliore offerta, La Bamba, 78/52 e moltissimi altri. Se vi interessa uno di questi titoli, vi consigliamo di andare a vederlo, perché sono gli ultimi giorni che sarà disponibile sulla piattaforma.