Coop e Ipercoop provano in tutti i modi ad avvicinarsi ai più importanti rivenditori di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, il volantino raccoglie difatti i migliori sconti in circolazione, e decide di ridurne ulteriormente i prezzi di vendita.

Per godere di tutte le riduzioni incluse nella soluzione corrente, è bene sapere che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, in caso contrario non sarà possibile godere degli stessi sconti (non è attivo difatti sul sito). Le limitazioni terminano qui, poichè le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, e dovrebbero essercene a sufficienza per soddisfare la richiesta di tutta Italia.

Coop e Ipercoop: il volantino è da pazzi

Con Coop e Ipercoop gli utenti possono davvero pensare di risparmiare, a partire dall’acquisto di uno smartphone relativamente economico, come lo Huawei P40 Lite E. Questi viene commercializzato oggi a soli 139 euro, e rappresenta un buonissimo punto di partenza per chi non vuole spendere troppo, e sopratutto è disposto a rinunciare ai servizi Google.

E’ bene ricordare, infatti, che tutti i prodotti Huawei sono con gli huawei Mobile Services, ovvero senza servizi Google e le applicazioni dell’azienda di Mountain view. Indipendentemente da questo, il suo punto forte è sicuramente il display, un buonissimo pannello IPS LCD da 6.4 pollici, con qualità e risoluzione elevata.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino coop e ipercoop, dovete aprire le pagine che trovate online sul sito.