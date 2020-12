Il volantino Comet ne ha davvero per tutti, il cliente infatti si ritrova a poter mettere le mani su un SottoCosto che non disdegna in nessun modo la possibilità di acquistare top di gamma, a prezzi veramente molto più ridotti del normale, senza porre limitazioni particolari.

La prima cosa da sapere è proprio questa, nel momento in cui vorrete acquistare da Comet, potrete decidere di recarvi direttamente sul sito ufficiale, oppure in uno degli svariati punti vendita in Italia. In entrambi i casi, ad ogni modo, la consegna presso il domicilio sarà gratuita, sul web solo con una spesa superiore ai 49 euro.

Comet: nuovi sconti per far sognare gli utenti

Gli sconti di Comet possono davvero far sognare gli utenti, portando con sé prezzi sempre più bassi tra cui poter scegliere, basti pensare infatti che l’utente avrà la possibilità di acquistare un Apple iPhone 11 senza spendere più di tanto, basteranno infatti solamente 679 euro per mettere le mani sull’ex top di gamma, che l’azienda ha è stata costretta a deprezzare, in seguito al lancio sul mercato del nuovissimo iPhone 12.

Gli utenti che invece vorranno puntare verso modelli più economici, troveranno anche la possibilità di acquistare Motorola E6s, Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A51, Vivo Y11s, Xiaomi Mi 10T, Vivo Y20s o similari.

Il volantino comet è sfogliabile direttamente nel nostro articolo, in questo modo si avrà la possibilità di scoprire ogni singolo prezzo che l’azienda ha pensato per noi.