L’operatore Vodafone Italia è tornato alla carica con una nuova winback che farà ingolosire alcuni dei suoi ex clienti. L’offerta appena lanciata riguarda alcuni ex clienti selezionati dell’operatore rosso, andiamo a vedere insieme i dettagli.

L’offerta in questione è denominata Special Giga e ha un costo inferiore agli 8 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli e soprattutto il bundle.

Torna in Vodafone con la Special Giga

La Special Giga proposta dall’operatore rosso ad alcuni ex clienti prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G al prezzo di 7.99 euro al mese. Inclusi ci sono i servizi Chiamami & Recall e Segreteria. Il contributo di attivazione e di acquisto della nuova SIM è pari a 0.01 euro.

L’offerta appena descritta è in fase di proposizione ad alcuni ex clienti selezionati da Vodafone via SMS. Questo è il testo del messaggio: “Torna in Vodafone! Solo per te 70 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti a 7,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o voda.it/web7. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web7“.

La winback di Vodafone dovrebbe essere disponibile all’attivazione di coloro che hanno ricevuto l’SMS informativo entro il prossimo 17 dicembre. Se quindi avete ricevuto l’SMS in questione, potrete attivare l’offerta appena descritta. Se invece volete dare un’occhiata alle altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.