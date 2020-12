Il produttore cinese Xiaomi ha presentato in Cina il successore dell’ebook reader dello scorso anno, cioè il nuovo Xiaomi Mi Reader Pro. Si tratta di un dispositivo molto interessante per tutti gli amanti della lettura smart e che si appresta a contrastare la controparte di Amazon.

Ecco il nuovo ebook reader di Xiaomi, il Mi Reader Pro

Il nuovo ebook reader si presenta come un dispositivo molto curato dal punto di vista estetico e ben equipaggiato dal punto di vista tecnico. Rispetto al modello precedente, qui troviamo un display più ampio pari a 7.8 pollici e le cornici più ottimizzate. Il pannello è di tipo e-ink ed ha una densità di pixel pari a 330 ppi. Sul lato nel frame è presente un tasto fisico per muoversi nell’interfaccia del sistema. Nel complesso, parliamo di un dispositivo leggero e compatto con un peso di 251 grammi e con uno spessore di soli 7 mm.

Non mancano poi diverse funzionalità di personalizzazione: troviamo infatti 24 livelli di luminosità ed è possibile impostare il colore dello schermo su tonalità più calde in modo da non affaticare la vista. Questo ebook reader è inoltre in grado di supportare numerosi formati di libri, come pdf, epub e txt. Il processore montato a bordo è invece un quad-core con 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno e non mancano la connessione Wi-Fi e il Bluetooth 5.0. Ottima infine l’autonomia, dato che l’azienda parla di circa 70 giorni con una sola carica completa.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Mi Reader Pro sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo molto interessante di circa 163 euro, anche se è presente una promo iniziale ad un prezzo di 135 euro circa. Non ci sono notizie circa il suo arrivo anche in Italia, ma vi terremo aggiornati se dovessero esserci novità.