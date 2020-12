Vodafone ha altre sorprese per la sua stagione natalizia. Dopo avervi mostrato le prime due tariffe messe a disposizione del grande pubblico, la Special 100 Giga e la Special 50 Giga, il provider inglese ha in serbo un’ulteriore promozione per tutti i clienti che vogliono attivare una nuova SIM: la Special 70 Giga.

Questa tariffa prevede sempre un pacchetto di consumi senza limiti ad un costo di tutto vantaggio per gli abbonati che effettuano la portabilità del numero.

Vodafone, a Natale ritorna la speciale tariffa con 70 Giga

Il pacchetto previsto da Special 70 Giga si compone di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 1000 SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione internet con velocità 4G e 4,5G. Il costo di rinnovo per la tariffa è di 7,99 euro. Rispetto alle precedenti versioni di quest’offerta, quindi, il costo si conferma essere anche più basso. Invariato, invece, il prezzo per l’attivazione della tariffa pari a 10 euro una tantum.

La Special 70 Giga si presenta come una normale offerta winback. Potranno scegliere questa tariffa tutti gli ex clienti di Vodafone o anche gli abbonati che sono interessati ad effettuare la portabilità del numero da TIM, WindTre, Iliad o altri gestori virtuali.

Ricordiamo che per la Special 70 Giga, allo stato attuale, non è possibile effettuare l’attivazione online. Gli utenti interessati, pertanto, dovranno rivolgersi in uno store ufficiale del gestore inglese sparso sul territorio nazionale. La tariffa è disponibile per tutto il periodo di Natale in un gran numero di punti vendita.