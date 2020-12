In tutto il mondo, ormai, continua a consumarsi il lungo dibattito fra gli automobilisti che supportano l’Elettrico e quelli che, ormai da anni, restano fedeli al Diesel. Stando a quanto emerso online, il dibattito verte principalmente su quelle che sono le differenze in termini di ecosostenibilità fra questi. Quanto inquina il Diesel? E quanto l’Elettrico? Sono queste le principali domande che ad oggi i consumatori di tutto il pianeta continuano a porsi giorno dopo giorno. Per rispondere definitivamente ai seguenti quesiti e chiarire in maniera definitiva la questione, di recente un noto istituto Tedesco ha deciso di condurre alcune indagini a riguardo. Scopriamo dunque di seguito quanto rilevato.

Diesel oppure Elettrico: i primi test svelano una situazione completamente inaspettata

Come molti di voi sapranno, gli ultimi anni si sono rivelati estremamente difficili per gli automobilisti in possesso di un veicolo con motore Diesel. Questi ultimi, di fatto, sono stati spesso obbligati a restare nelle proprie abitazioni a causa di continui blocchi della circolazione, imposti dai vari paesi Europei al fine di ripulire l’aria che respiriamo.

Di recente, però, il noto istituto Ces-Info di Monaco di Baviera ha deciso di vederci chiaro sulla questione, conducendo quindi dei test sulle emissioni di una Tesla Model 3 e di una Mercedes C220d. Stando a quanto riportato dall’istituto, i livelli di CO2 rilevati sono i seguenti:

il modello Elettrico produce 165 grammi di CO2 per chilometro.

per chilometro. il modello tedesco produce 142 grammi di CO2 per chilometro;

E’ risaputo che l’Elettrico rappresenti il futuro della mobilità ecosostenibile ma, a quanto pare, quest’ultimo ha ancora molta strada da fare in termini di ottimizzazione.