Gli sconti applicati da Bennet nel nuovo splendido volantino, nascondono al proprio interno alcune ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’idea di risparmiare al massimo sull’acquisto di dispositivi afferenti alla fascia alta del mercato.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo risulta essere valida ovunque in Italia, ma senza offrire allo stesso tempo la possibilità di completare gli acquisti online. L’utente deve infatti sapere che per godere degli stessi prezzi dovrà necessariamente recarsi fisicamente in negozio. La validità del volantino Bennet è fissata fino al 24 dicembre 2020, ed ogni prodotto sarà commercializzato con garanzia di 24 mesi ed in versione no brand (salvo indicazione differente).

Per avere gratis tantissimi codici sconto Amazon, e sopratutto per non perdere nemmeno uno sconto, iscrivetevi a questo canale Telegram.

Bennet: ecco tutti i prezzi bassi

Osservando da vicino la campagna, l’occhio cade immediatamente sulla fascia alta del mercato, e più precisamente sul Samsung Galaxy S20 FE, un terminale da poco commercializzato in Italia, e caratterizzato da alcune specifiche veramente intriganti. Prima fra tutte, sicuramente il processore Qualcomm Snapdragon 865, un must da non perdere assolutamente di vista se interessati a godere di prestazioni al top sotto ogni punto di vista; in aggiunta, il Galaxy S20 FE presenta le stesse specifiche del Galaxy S20, ma ad un prezzo quasi inferiore, saranno necessari solamente 499 euro.

Tante occasioni nasconde il volantino Bennet anche per coloro che vorranno spendere il minimo indispensabile, ecco infatti arrivare anche Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy A20s o Galaxy S10 Lite, tutti a prezzi più che abbordabili. Se volete approfondire la conoscenza con la campagna, potete aprire le pagine sottostanti.