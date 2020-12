La promozione con la quale è possibile ricevere 100 Giga di traffico internet mobile ogni 30 giorni con l’offerta tariffaria Italy White, proposta dall’operatore virtuale LycaMobile, è stata prorogata fino al 31 Dicembre 2020, salvo cambiamenti.

Dal 20 Settembre 2020, infatti, i clienti LycaMobile che sottoscrivono l’offerta in questione, ottengono un bundle dati ogni 30 giorni di 100 Giga, oltre alla possibilità di chiamare e inviare SMS. Scopriamo insieme i dettagli.

LycaMobile propone la Italy White fino alla fine dell’anno

L’offerta Italy White prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet fino in 4G, il tutto al costo di 11.99 euro ogni 30 giorni. Con tutte le offerte Lycamobile è possibile navigare ad una velocità massima di 60 Mbps in download e in upload. Per quanto riguarda la rete di appoggio, si ricorda che l’operatore è attivo su rete Vodafone 4G.

L’attivazione dell’offerta Italy White prevede un costo gratuito ed è disponibile sia per i già clienti Lycamobile che per i nuovi clienti dell’operatore. Questi ultimi hanno la possibilità di effettuare la portabilità da un altro operatore oppure di attivare una nuova numerazione.

Nonostante il prezzo di attivazione sia gratuito, il nuovo cliente deve sostenere il costo della nuova SIM e quello della prima ricarica contestuale all’attivazione dell’offerta, che si specifica essere variabile a discrezione del rivenditore. L’offerta è valida anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea, con possibilità di usufruire dei minuti e degli SMS illimitati inclusi, ma con un tetto massimo al traffico dati, pari a 6 Giga al mese. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.