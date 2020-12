Il volantino Expert attivato esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, propone un buonissimo concentrato, e mix, di promozioni applicate su dispositivi di fascia alta, anche legati a categorie merceologiche ritenute molto volte quasi estreme o poco considerate dai rivenditori.

Tutti gli acquisti devono necessariamente essere completati, almeno ai prezzi indicati, sul sito ufficiale, non sarà possibile raggiungere gli stessi sconti nei negozi in Italia. In parallelo, nel momento in cui avrete trovato il modello desiderato, consigliamo di effettuare una ricerca, poichè potrebbe accadere che una colorazione differente, presenti un prezzo inferiore alla selezionata.

La spedizione presso il domicilio è in genere a pagamento, in alcune rare occasioni, tuttavia, Expert decide di scontare la stessa, proponendola gratis. Per scoprire le situazioni di questo tipo, dovrete collegarvi direttamente alla scheda del prodotto, non sarà possibile conoscerla a priori.

Expert: apre al Natale con una campagna promozionale incredibile

Tantissimi sono gli sconti che attendono gli utenti, anche se in alcuni casi hanno prezzi fin troppo vicini al listino del periodo. E’ il caso, ad esempio, di Samsung Galaxy S20+ a 779 euro, passando anche per Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a 1299 euro, oppure Apple iPhone SE 2020 a 549 euro, per finire con Oppo Reno 4 a 549 euro e Apple iphone 12 Mini a 889 euro.

D’altro canto sono disponibili anche prodotti più economici, come Galaxy A71, Galaxy A20e o Galaxy Note 10 Lite, dalla qualità ugualmente elevata. Il volantino Expert lo potete visionare nel dettaglio qui.