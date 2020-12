Davvero in massa sono i virus e i malware che si trovano sul Google Play Store. I suddetti, infatti, infestano numerosi cellulari Android, cercando di colpirli attraverso vari strumenti, come mail fittizie (phishing), programmi fake gratuiti e altro ancora. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo parlarvi di alcune app considerate dannose e pericolose che si aggirano sullo store di Google, le quali hanno sempre in serbo nuovi tentativi per rubare i dati personali agli utenti. Scopriamo di seguito qual è la lista di app pericolose al fine di evitare di trovarci in brutte situazioni con il nostro smartphone.

App pericolose: non scaricate per nessun motivo queste app

Lo abbiamo detto poc’anzi, queste app possono rivelarsi molto dannose per i nostri dispositivi, soprattutto perché riescono a bypassare facilmente i controlli di sicurezza di Google. Alcune di queste applicazioni sono capaci di inserire codici malevoli nelle varie app, così da infettare molti dispositivi. Primariamente, si trattano di servizi VPN, che possono intercettare varie informazioni sensibili. Scopriamo di seguito la lista di app da non installare o da disinstallare subito: