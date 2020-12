Il Ministero per lo Sviluppo e l’Economia ha da poco avviato un’avvincente collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale per mettere in essere un progetto estremamente interessante. Il progetto di cui stiamo parlando riguarda l’estensione del WiFi Gratis in tutto il territorio italiano. Ciò è davvero di fondamentale importanza, essendo che oramai la connessione alla rete è diventata un elemento troppo importante per la vita di tutti gli utenti. “Piazza Italia WiFi” è il nome dell’iniziativa, e di seguito spieghiamo nel dettaglio il suo funzionamento.

WiFi Gratis: Piazza Italia WiFi è un progetto molto interessante e ricco di benefici

Possiamo affermare che il progetto permetterebbe il diffondersi nel maggior numero di città possibili di WiFi completamente gratuito e accessibile davvero a qualsiasi persona. L’ideazione di tutto ciò è avvenuto dopo il terremoto avvenuto ad Amatrice nel 2016, dove urgeva il bisogno di ripartire in qualche modo. Da quel momento in poi, il progetto è cresciuto sempre di più, portando con sé l’interesse di migliaia di persone. Infatti, ad ora, sono 3246 i comuni che hanno aderito al WiFi gratuito. L’obiettivo principale è quello di arrivare a tutti i comuni del nostro Paese.

Un sito web apposito ci indica la posizione di tutti gli hotspot che allo stato attuale sono attivi. Inoltre, Poste Italiane si preoccuperà di fornire molti dei suoi hotspot, affinché il progetto possa espandersi il più velocemente possibile.

Nel caso in cui siete interessati a partecipare, è possibile scaricare l’app dai vostri rispettivi Store. L’app è totalmente gratuita, sarà necessario registrarsi e inserire i propri dati personali per far sì che il servizio diventi immediatamente disponibile utilizzando l’hotspot più vicino alla vostra posizione.