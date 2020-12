Il volantino Unieuro è uno dei migliori di tutto il panorama nazionale, rappresenta un buonissimo punto di partenza a cui affidarsi per i regali natalizi, data proprio la sua disponibilità fino al 24 dicembre 2020, e l’assenza di limitazioni particolari in termini di scorte o quant’altro.

Il risparmio è notevole sotto ogni punto di vista, l’utente può infatti pensare di accedere agli stessi sconti anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore, godendo della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo però con ordini che superano i 49 euro di spesa. La campagna promozionale prevede inoltre il cosiddetto Tasso Zero, ovvero la possibilità di una rateizzazione senza interessi, da applicare direttamente sul proprio acquisto.

Tutti i codici sconto Amazon e le offerte più speciali sono sul canale Telegram di TecnoAndroid, li trovate a questo indirizzo.

Unieuro: ecco le offerte che tutti stavano aspettando

Il prodotto da non perdere assolutamente di vista per risparmiare, è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 20, uno smartphone estremamente qualitativo, in vendita nel periodo corrente alla modica cifra di 729 euro. A prima vista potrebbe apparire come una richiesta particolarmente elevata, ma se confrontata con il listino originario, potrete effettivamente capire l’ottima qualità della riduzione applicata.

Nell’eventualità in cui si voglia risparmiare e godere ugualmente di buone prestazioni generali, il consiglio è di puntare direttamente su modelli più economici, come Huawei P30 Pro o Oppo Reno 4, entrambi in vendita a 549 euro.

Tutti gli sconti previsti da Unieuro, ed attivati in ogni singolo punto vendita, sono disponibili sul sito ufficiale.