L’ultimo mese dell’anno ha riservato una notizia molto importante ed allo stesso tempo attesa per i clienti di TIM, Vodafone e WindTre. In concomitanza con le iniziative di solidarietà digitale per l’emergenza Covid, gli abbonati dei principali gestori avranno a loro disposizione un ulteriore bonus. Tutti gli utenti dei tre provider potranno beneficiare di internet senza limiti per la connessione sulle principali applicazioni dedicate alla didattica a distanza.

TIM, Vodafone e WindTre, niente consumi per le app di didattica

A dare notizia di questa novità a lungo ricercata dallo stesso pubblico è il Ministero dell’Istruzione. Come naturale, la misura di TIM, Vodafone e WindTre nasce a sostegno di scuola ed università che anche in queste settimane tra autunno ed inverno, dopo la primavera scorso, devono ricorrere agli strumenti della didattica a distanza.

Gli studenti di TIM, Vodafone, WindTre in base a questo provvedimento potranno usare un gran numero di app senza consumi sulla propria ricaricabile. Tra le app compatibili con l’iniziativa si segnalano le più importanti, tra cui Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Microsoft Office.

A beneficare di questa promozione, come riferito, saranno per lo più i giovani. La disponibilità di internet illimitato e gratuito per gli strumenti di didattica a distanza sarà particolarmente strategica dato che, secondo le ultime stime, oltre il 25% delle famiglie italiane non ha la certezza di una connessione di rete stabile e continua.

Prima di questa decisione unanime, già alcuni provider avevano agito in indipendenza. Ad esempio, TIM dalla scorsa estate garantisce al suo pubblico la promozione eLearning Card.