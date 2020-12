Gli sconti del volantino Carrefour scadono oggi, 13 dicembre 2020, per questo motivo avete ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare delle ottime soluzioni pensate per voi, ed ancorate al meccanismo rodato dello Spendi e Riprendi.

La campagna promozionale rappresenta sicuramente una soluzione molto interessante, apprezzata e richiesta dall’intera community italiana; gli acquisti non sono effettuabili online sul sito ufficiale, ma portano il consumatore ad essere costretto a recarsi personalmente in negozio per completarli senza pensieri, e sopratutto a prezzi scontati. Chiaramente, come sempre accade nell’ultimo periodo, per aiutare i meno abbienti, è stata introdotta anche la possibilità di affidarsi al Tasso Zero, solo però nel momento in cui si sarà superata una determinata soglia di spesa.

Carrefour: quali sono gli sconti da non perdere

Alla base del volantino Carrefour, troviamo comunque il meccanismo denominato Spendi e Riprendi, questi nasce per consegnare nelle mani del cliente un buono sconto del valore prestabilito, da utilizzare però per un secondo acquisto, quindi nello stesso istante in cui è stato effettivamente rilasciato.

Dalle pagine del volantino, potete infatti scoprire già prima di effettuare l’acquisto, quale sarà il valore del coupon che potrete ricevere (è cumulativo, se acquistate più prodotti si sommerà), ricordando però che sarete costretti a recarvi una seconda volta in negozio per poterlo spendere, anche su beni di prima necessità.

Questa è in sintesi la campagna promozionale di Carrefour, in scadenza oggi, 13 dicembre 2020, e riassunta nelle pagine sottostanti.