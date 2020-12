Il mondo degli smartphone si sa, è ampio e variegato, i piccoli device infatti, hanno conquistato il mondo grazie alle loro incredibili funzionalità che li hanno resi strumenti a dir poco indispensabili nella routine giornaliera di ognuno di noi.

Ovviamente un tassello fondamentale sono le applicazione, piccoli software scritti appositamente per far compiere al device una funziona specifica senza i quali esso altro non sarebbe che un costosissimo fermacarte.

Le app sono ovviamente scaricabili dagli appositi store proprietari come il Play Store e l’App Store, all’interno dei quali, le varie aziende come Google ed Apple, effettuano controlli periodici per scremare tutte quelle app che in realtà al loro interno contengono un codice malevole, infatti con l’avvento degli smartphone, i malware e i virus hanno abbandonato windows e sono sbarcati anche su Android, in quanto gli smartphone al momento, contengono spesso più info sensibili rispetto ad un computer.

Se avete una di queste app, cancellate tutto

Se all’interno del vostro dispositivo possedete una delle seguenti applicazioni, eliminatela subito e magari fate anche un hard reset del dispositivo, potrebbe salvare i vostri dati più importanti.

Auto Picture Cut

Color Call Flash

Square Photo Blur

Square Blur Photo

Magic Call Flash

Easy Blur

Image Blur

Auto Photo Blur

Photo Blur

Photo Blur Master

Super Call Screen

Square Blur Master

Square Blur

Smart Blur Photo

Smart Photo Blur

Super Call Flash

Smart Call Flash

Blur Photo Editor

Blur Image

In futuro onde evitare di incappare ancora in questo tipo di app, fate attenzione all’autore e alle recensioni, se sono poche o sono negative, meglio evitare il download.