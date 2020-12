DAZN è pronta ad affrontare da oggi i momenti e gli eventi clou del weekend. La nota piattaforma sportiva che opera in live streaming offrire la visione in esclusiva di alcuni match importantissimi dei vari campionati di cui detiene i diritti.

Tra questi ovviamente anche la Serie A TIM, campionato che vedrà in campo Lazio, Hellas Verona, Cagliari, Inter, Atalanta e Fiorentina. Tutte queste squadra si fronteggeranno a partire da oggi alle ore 20:45. Non passa in secondo piano la Serie BKT che vedrà scendere in campo il Monza di Berlusconi fresco del nuovo acquisto Mario Balotelli, il Venezia, il Lecce, il Frosinone, la Spal e il Cittadella. Si parte dalle 19 di stasera proprio con Venezia – Monza.

DAZN: ecco la programmazione al completo con i match di Serie A TIM e Serie BKT in esclusiva

Sabato 12 dicembre

L’undicesima giornata di Serie A TIM su DAZN parte ufficialmente sabato 12 dicembre alle 20:45. Il match andrà in scena tra Lazio e Hellas Verona.

Gli utenti potranno assistere al Pre partita, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma con Giulia Mizzoni e Massimo Donati.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Dario Marcolin

Dal campo: Marco Russo

Domenica 13 dicembre

Sempre in esclusiva su DAZN alle 12:30 ci sarà il lunch match tra Cagliari e lnter.

Pre partita affidato a Diletta Leotta e Simone Tiribocchi. Il tutto in diretta dallo Stadio Sardegna Arena di Cagliari.

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Dal campo: Federica Zille

Sabato 12 dicembre

Alle 14:00 avrà luogo il match tra Lecce e Frosinone, entrambe in scontro diretto per le zone alte della classifica.

Telecronaca: Raffaele Pappadà

Dal campo: Claudio Giambene

L’undicesima giornata si chiude alle 18:00 con il posticipo live dallo Stadio “Pier Cesare Tombolato” di Cittadella tra Cittadella e SPAL.

Telecronaca: Riccardo Mancini

Dal campo: Giovanni Barsotti