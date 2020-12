Tim Music in regalo solamente a determinati clienti

A partire da qualche giorno TIM ha introdotto un’interessante novità per i suoi clienti che hanno attiva una delle offerte della gamma TIM Advance, la quale include bundle di traffico dati fino alla velocità del 4.5G e 5G.

TIMMUSIC, il servizio di streaming musicale che TIM offre ai suoi clienti in abbonamento, è gratuito a tempo indeterminato per coloro che hanno attiva una tra le offerte selezionate. Ecco maggiori dettagli.

Tim Music in regalo per alcuni utenti

Il servizio Tim Music, per la precisione, è in regalo per tutti gli utenti che hanno attiva una delle offerte tra TIM Advance 4.5G, TIM Advance 5G e TIM Advance 5G Unlimited. Tutte queste offerte sono caratterizzate dalla presenza in bundle di minuti e SMS illimitati con un ricco bundle di traffico dati. L’offerta Tim Advance 4.5 G per esempio include 40 GIGA VELOCI fino a 700 Mbps, minuti ed SMS illimitati al prezzo di 19.99 euro al mese.

Tim Advance 5G comprende invece 50 GIGA VELOCI fino a 2 Gbps oltre a minuti ed SMS illimitati al prezzo di 29.99 euro al mese. Infine, la Tim Advance 5G Unlimited prevede in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 250 minuti verso alcune destinazioni internazionali, 3GB in roaming Extra UE e Giga illimitati di traffico dati fino in 5G al prezzo di 39.99 euro al mese senza costi di attivazione.

La promozione dovrebbe essere già accessibile per i clienti TIM che hanno attiva una di queste offerte, pertanto dovrebbe bastare scaricare l’app TIMMUSIC dal Play Store o App Store per usarla.